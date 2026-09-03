Индия готова помочь Украине завершить российскую войну, - глава МИД Джайшанкар

3 сентября в столице Украины прошла встреча министров иностранных дел Украины и Индии.

На этом фоне Джайшанкар напомнил о недавнем заявлении индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Как известно, последний несколько дней назад публично призвал российского диктатора Владимира Путина остановить войну против Украины.

"Мы должны перейти от бесконечной войны до прекращения войны", - заявил премьер Индии главе Кремля.

По словам Джайшанкара, власти его страны прекрасно понимают, что каждый день этой агрессии приносит все больше смертей и разрушений.

Нью-Дели также осознает, что именно Киев и Москва должны искать выход из сложившейся ситуации.

"Но если Индия может каким-либо образом помочь, мы готовы это сделать. И именно это было основной темой моего сегодняшнего разговора с министром иностранных дел Сибигой", - подчеркнул Джайшанкар.

Он также рассказал, что на переговорах в Киеве обсуждались некоторые конкретные аспекты этой войны.

Так, в центре внимания была проблема атак на торговые суда под разными флагами.

Глава МИД Индии отметил, что это вызов для многих стран "Глобального Юга". В первую очередь речь идет о дефиците топлива, удобрений и продовольствия.

"Поэтому мы обменялись мнениями по этим и связанным с ними вопросам", - подытожил Джайшанкар.