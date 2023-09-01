Индия поручила своим НПЗ придерживаться ценового потолка на российскую нефть

Правительство Индии поручило своим нефтеперерабатывающим заводам придерживаться ценового лимита на российскую нефть, который ранее установили G7 и США.

Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Наша зависимость от российской нефти резко снизится. Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас намного привлекательнее", - сказал он.

Потребление Индией российской нефти резко возросло после вторжения РФ в Украину, это вытеснило Саудовскую Аравию и Ирак с первых мест.

Однако рост цен сократил скидки на российскую нефть и ограничил привлекательность спотовых закупок, в результате чего другие источники, некоторые из которых имеют срочные контракты, снова стали привлекательными.

Индийские компании должны соблюдать лимит цен на нефть с РФ

"Я очень ясно выразился. Сегодня мы находимся на рынке и будем покупать у кого угодно", - сказал Пури.

Он добавил, что правительство не вмешивалось в закупки нефтеперерабатывающих заводов но поручило им следовать ценовому лимиту "Большой семерки" на российскую нефть.

"Закупки Индией российской нефти стали важным спасательным кругом для крупнейшего мирового производителя нефти после того, как в прошлом году потоки нефти в Европу сократились до минимума. Снижение поставок, похоже, приведет к увеличению зависимости Москвы от Пекина", - пишет издание.

Также отмечается, что Индия удовлетворяет более 86% своего спроса на нефть за счет импорта, что делает ее экономику очень уязвимой к ценам на нефть.

Индия и российская нефть

В июне сообщалось, что Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

Позже стало известно, что российская нефть продолжает поступать в страны Европейского союза, несмотря на эмбарго, как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

Вчера Bloomberg писало, что Индия уменьшает импорт нефти из РФ уже третий месяц подряд, достигнув 1,57 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с января 2023 года.