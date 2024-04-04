Индия помогает сократить доходы Москвы от продажи нефти, - Минфин США

Ценовой лимит G7 на поставки российской нефти сокращает доходы, которые Москва получает для поддержки вторжения в Украину, а эффективности этого механизма способствуют недавние действия индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом говорится в подготовленном заявлении представителей Минфина США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица США находятся в Индии на этой неделе для встреч с правительственными чиновниками и лидерами бизнеса, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма и введение ценового потолка.

"Мы знаем, что индийская экономика во многом поставлена на карту в торговле нефтью с Россией, а также в связи с глобальными перебоями в поставках, которых призвано избежать введением ценового ограничения", - скажут чиновники.

Индия стала одним из крупнейших потребителей российской нефти с тех пор, как западные санкции переместили рынок сырой нефти из Европы в Азию, что привело к издержкам для России из-за того, что она полагалась на "теневой флот" стареющих танкеров для ее транспортировки.

Нью-Дели традиционно поддерживает тесные экономические и военные связи с Москвой и воздерживается от критики России по поводу ее войны против Украины. Но на прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Индии заявили, что согласились восстановить торговлю и сотрудничество до уровня, существовавшего до российского вторжения в Украину.

Ценовой лимит, введенный странами "Большой семерки", Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Санкции США

С октября США усилили ограничение цен с помощью санкций, включая включение в феврале в санкционный список "Совкомфлот", российскую государственную судоходную компанию.

Мерам в отношении России способствуют действия международных нефтеперерабатывающих компаний, в том числе индийской Reliance Industries, не покупать российскую нефть, погруженную на танкеры "Совкомфлот", скажут чиновники.

"Наши усилия подкрепляются международной поддержкой этих принудительных мер, таких как недавнее решение частных и государственных нефтеперерабатывающих заводов прекратить импорт судов "Совкомфлота", - заявляют представители Минфина.

Введение ценового ограничения на российскую нефть ударило по цене, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, сократив доходы для войны с Украиной, говорят чиновники.

По оценкам Минфина США, скидка на российскую нефть марки Urals к международному эталонному сорту Brent увеличилась с примерно 12-13 долларов за баррель до октября до 18 долларов в январе и примерно до 17-18 долларов в феврале, последнем месяце, когда имеются данные.

"Соединенным Штатам вместе с остальными членами коалиции (по ценовому потолку) необходимо будет сохранять бдительность и гарантировать, что политика, ее реализация и обеспечение соблюдения будут направлены на то, чтобы наложить финансовое бремя на Россию и поддерживать стабильность мировых энергетических рынков", - скажут чиновники.