ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Индия добилась увольнения части своих граждан из российской армии

Москва, Понедельник 26 февраля 2024 08:49
UA EN RU
Индия добилась увольнения части своих граждан из российской армии Фото: часть индийских наемников уволили из российской армии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство иностранных дел Индии подтвердило информацию СМИ, что индийцы из российской армии обращаются за помощью для демобилизации, хотя и назвало ее "неточной". Часть из них уже уволены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Индии.

Согласно сообщению, каждый подобный случай, доведенный до сведения посольства Индии в Москве, тщательно обсуждался российскими властями. В результате несколько индийцев уже уволены.

"Мы по-прежнему привержены, в качестве первоочередной задачи, активно добиваться совместно с российскими властями всех соответствующих дел индийских граждан, требующих досрочного увольнения из российской армии", - говорится в заявлении.

Индийские наемники

Ранее агентство Reuters, сообщало, что Индия обратилась к РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, которые работают в российской армии на "вспомогательных должностях".

Заявление МИД Индии прозвучало после того, как местная газета сообщила, что в прошлом году около 100 индийцев были приняты на работу по контрактам сроком не менее года.

Напомним, российская армия вербует наемников по всему миру. В последнее время скандалы возникали в связи с гражданами Кубы и Непала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Российская Федерация
NEWS
Российские войска с большими усилиями пытаются продвинуться в Работино: карты ISW
Российские войска с большими усилиями пытаются продвинуться в Работино: карты ISW
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным