Індія в 2020 році планує відправити на Місяць посадкову місію

Індія в 2020 році планує відправити до Місяця третю за рахунком національну місії "Чандраян-3", у складі якої буде тільки посадковий модуль. Про це повідомив у вівторок міністр Джітендра Сінгх, який курирує в індійському уряді космічну галузь, передає РБК-Україна з посиланням на газету The Times of India.

"Місія "Чандраян-3", швидше за все, буде запущена в 2020 році. Вона буде досить економічною. Орбітальний апарат вже знаходиться там [на орбіті Місяця] і функціонує, так що ми будемо скорочувати витрати. Буде доставлена тільки посадкова місія", - сказав він.

Крім того, Він підтвердив, що Індійська організація космічних досліджень вже приступила до роботи над другим апаратом, після того як у минулому вересні при жорсткій посадці був втрачений перший індійський місячний апарат "Вікрам".

Нагадаємо, в Індії в суботу, 16 листопада, успішно проведений випробувальний пуск балістичної ракети середнього радіусу дії Agni-II. За даними Командування стратегічних сил країни, ракета, здатна нести ядерний боєзаряд, була запущена на дальність дві тисячі кілометрів з полігону на острові Абдул Калам біля узбережжя східного штату Орісса. Ракета з високою точністю вразила навчальну ціль.