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Индивидуальный налоговый номер. Как оформить ребенку и зачем он нужен

Получить ИНН для детей до 18 лет родители могут бесплатно (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

В Украине оформить ребенку до 18 лет индивидуальный налоговый номер (ИНН) родители могут быстро и бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфографику Telegram-канала "Уряд online".

Содержание

Зачем ребенку индивидуальный налоговый номер

Украинцам рассказали, что индивидуальный налоговый номер может понадобиться ребенку в различных ситуациях.

Среди наиболее актуальных приведены следующие:

  • оформление паспорта с 14 или 16 лет
  • поступление в заведение высшего образования (ЗВО) или другое учебное заведение
  • получение алиментов
  • получение наследства
  • принятие в дар имущества
  • принятие спонсорской помощи и т.д.

Зачем ребенку ИНН (инфографика: t.me/uriad24)

Как оформить ИНН детям разного возраста

Оформить индивидуальный налоговый номер ребенку родители могут при регистрации рождения - через услугу "єМалятко".

Украинцам объяснили, что налоговый номер будет присвоен автоматически.

Регистрация при рождении (инфографика: t.me/uriad24)

Чтобы получить ИНН для детей до 14 лет, один из родителей (или опекун) должен подать в управление Государственной налоговой службы Украины ряд документов и заявление.

При этом среди необходимых документов - следующие:

  • свидетельство о рождении ребенка
  • документ, удостоверяющий личность одного из родителей (например паспорт)
  • форма 1ДР - заявление, где содержится информация о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения ребенка (несовершеннолетнего лица), для которого будет выдан ИНН

Отмечается, что регистрация в налоговой должна состояться в течение трех рабочих дней.

Оформление ИНН детям до 14 лет (инфографика: t.me/uriad24)

Кроме того, ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, у которого еще нет налогового номера, может получить его при оформлении паспорта Украины.

При этом регистрация происходит автоматически - на основе данных из заявления-анкеты, поданной при оформлении паспорта.

"Все эти процессы бесплатные и занимают минимум времени", - подытожили в "Уряд online".

Оформление ИНН детям от 14 до 18 лет (инфографика: t.me/uriad24)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине зарегистрировать место жительства ребенка до 14 лет.

Читайте также, что стоит знать о помощи при рождении ребенка - какие выплаты можно получить в Украине.

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