В Індії з-за спеки загинуло понад півсотні людей

В районах індійського штату Біхар з-за спеки загинуло щонайменше 70 людей, багато було госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що в штаті температура повітря була значно вище середнього рівня в порівнянні з минулими роками. Максимальна температура в декількох районах штату перевищила нормальну відмітку більш ніж на 5 градусів Цельсія.

В Метеорологічній службі заявили, що спека триматиметься в деяких районах штату ще кілька днів. За даними метеорологічної служби Індії, за останній час температура повітря в Делі, Раджастхане і Уттар-Прадеші перевищила 48 градусів Цельсія, а в деяких районах досягла 50,8 градусів Цельсія наблизившись до історичної рекордної позначки в Індії в 51 градус.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Індії з-за стихійного лиха загинуло понад 30 осіб. Місцева влада повідомила, що в штаті Уттар-Прадеш загинули 26 людей, ще 8 загинули було в штаті Мадхья-Прадеш, більшість людей загинуло через обвалення стін і дахів будинків, а також гроз і ДТП, які пов'язані з перевертанням автомобілів.