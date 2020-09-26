В Індії сповільнилося поширення COVID-19

Фото: коронавірус (УНІАН)

У суботу, 26 вересня, Індія повідомила про 85 362 нових випадки захворювання коронавірусом за останні 24 години. У середньому число нових випадків в Індії за останній тиждень скоротилося приблизно на 7000 щодня.

Про це повідомляє AP.

Так, загальне число випадків з початку пандемії в Індії вже перевищило 5,9 мільйона захворювань. При цьому померли від коронавірусу 93 440 осіб. Країна знаходиться на другому місці у світі щодо розповсюдження COVID-19 після США.

В Індії 16 вересня зафіксували рекорд добової захворюваності - тоді заразилися 97 894 людини. Після того щодобову кількість нових заражень пішла на спад. За останній тиждень фіксується приблизно на 7000 менше щодобових випадків коронавірусної хвороби.

Втім, країна ризикує не зберегти цю тенденцію. Влада Індії готуються до великого релігійного фестивального сезону, починається у наступному місяці, який зазвичай передбачає великі збори в храмах і торгових районах.

Нагадаємо, раніше Індія стала лідером у світі за кількістю тих, хто видужав від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання COVID-19 в європейських країнах викликає занепокоєння