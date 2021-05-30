В Індії зафіксували найнижчу кількість нових випадків COVID за півтора місяця
Індія 30 травня повідомила про найнижчий щоденний приріст нових інфекцій коронавірусу за 46 днів - 165 553 випадки. При цьому за останню добу кількість смертей досягла 3460.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Індії.
Загальна кількість випадків коронавірусу в Індії наразі становить 27,9 млн. Кількість загиблих - 325 972.
Зазначимо, навесні Індія стала своєрідної "гарячою точкою" пандемії. Через штам коронавірусу із потрійною мутацією там щоденно фіксували "рекорди" за кількістю смертей та нових випадків коронавірусу.
В середині травня влада Індії визнала факт скидання в річку Ганг тіл жертв коронавірусу. Уряд пояснив таку тривожну практику бідністю та страхом людей перед хворобою у віддалених районах країни.
Останнім часом ситуація з коронавірусом у країні стабілізується.
При цьому паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби - мукормікозу.
Мукормікоз поширений в Індії більше, ніж в інших країнах, в основному через велику кількість хворих на діабет. На сьогодні почастішали випадки виявлення мукормікозу у пацієнтів з COVID-19. Найбільш частими ознаками хвороби є некротичні ураження в носі і на небі, що викликають біль, лихоманку, і гнійні виділення з носа.