В Индии зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID за полтора месяца

Индия 30 мая сообщила о самом низком ежедневном приросте новых инфекций коронавируса за 46 дней - 165 553 случая. При этом за последние сутки количество смертей достигло 3460.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

Отметим, весной Индия стала своеобразной "горячей точкой" пандемии. Из-за штамма коронавируса с тройной мутацией там ежедневно фиксировали "рекорды" по количеству смертей и новых случаев коронавируса.

В середине мая власти Индии признали факт сброс в реку Ганг тел жертв коронавируса. Правительство объяснило такую тревожную практику бедностью и страхом людей перед болезнью в отдаленных районах страны.

В последнее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

При этом параллельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

Мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. На сегодня участились случаи выявления мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.