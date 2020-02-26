В Індії зросла кількість жертв антиурядових протестів

В Індії зросла кількість загиблих та постраждалих під час антиурядових протестів, викликаних новим законом про громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP в Twitter.

За даними агентства, в результаті заворушень на антиурядових протестах у Нью-Делі загинули 20 людей. Відомо про щонайменше 189 поранених.

Зазначається, що індійська влада вимагає ввести у Нью-Делі комендантську годину, а також залучити армію до патрулювання постраждалих від заворушень районів.

Нагадаємо, раніше було відомо про щонайменше 13 загиблих та 150 поранених в результаті антиурядових протестів у Делі. Масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство, який передбачає що немусульманські біженці в Індії, мають право отримати громадянство країни.

Як писало РБК-Україна, у грудні в Індії також масово протестували проти закону про громадянство. Тоді внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство загинули щонайменше 6 осіб. У деяких північно-східних регіонах країни встановили заборону на Інтернет і ввели комендантську годину. 15 грудня протестували близько 4 тисяч осіб.