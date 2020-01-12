В Індії через загрозу вибуху літак здійснив екстрену посадку

Літак авіакомпанії Air Asia, який виконував рейс з Калькутти в Мумбаї, екстрено повернувся в аеропорт вильоту через загрозу вибуху. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Hindustan Times.

За даними поліції, 25-річна пасажирка через 40 хвилин польоту передала члену екіпажу записку, яка свідчила, що до її тіла прив'язані бомби, які вона може підірвати в будь-який момент.

Так, пілот прийняв рішення повернутися в Калькутту, де після прильоту літак був доставлений в ізолятор. Там був проведений ретельний обшук, бомби виявлено не було.

Зазначено, що поліція заарештувала пасажирку. На даний момент правоохоронні органи з'ясовують мотиви того, що сталося.

Нагадаємо, Іран помилково збив український літак МАУ.

Як писало РБК-Україна, в Мікронезії (регіон в Тихому океані) пасажирський літак Boeing 737-800 впав у море під час посадки.

Додамо також, у Південному Судані пасажирський літак впав в озеро, в результаті чого загинули не менше 18 осіб. Повідомляється, що розбився комерційний літак Baby Air. За даними місцевих чиновників, в катастрофі вижили три людини.