В Індії зіткнулися два військові літаки

Пілоти катапультувалися і не постраждали

Два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы ВВС Индии столкнулись во время тренировочного полета на юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Business Insider India.

Авиакатастрофа произошла над авиабазой в городе Бангалор, где авиагруппа "Сурья Киран" готовилась к выступлению на завтрашнем шоу в рамках выставки Aero India. По данным агентства ANI, пилоты катапультировались и не пострадали. Причины столкновения пока неизвестны.

В пилотажную группу "Сурья Киран" входят 13 человек. Они проводят полеты на тренировочных самолетах британского производства. До этого они использовали воздушные суда, произведенные в Индии.

Напомним, 18 января 2018 два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем. Самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк). В результате погибли три пилота. Истребители столкнулись в полете над Японским морем из-за ошибки пилотирования.

Ранее в районе индийского города Джайсалмер разбился истребитель МиГ-27 местных ВВС. Пилот успешно катапультировался.

Также сообщалось, что в Стамбуле, в районе Чекмекой, разбился военный вертолет, в результате чего погибли четверо людей.