В Індії створять новий препарат для лікування коронавірусу

Індійська компанія Hetero отримала дозвіл від органів охорони здоров'я на екстрене створення генеричної версії препарату Roche Holding AG'S (ROG.S). Цей препарат використовуватимуть для лікування пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що ліки планують випустити до кінця місяця під торговою маркою Tocira. Виробляти препарат будуть на заводі в Хайдарабаді.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час відновлення і знижує потребу в штучній вентиляції легенів", - повідомили в компанії.