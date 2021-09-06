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В Індії створять новий препарат для лікування коронавірусу

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Індія, Понеділок 06 вересня 2021 15:39
В Індії створять новий препарат для лікування коронавірусу Фото: в Індії планують створити новий препарат для лікування COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Індійська компанія Hetero отримала дозвіл від органів охорони здоров'я на екстрене створення генеричної версії препарату Roche Holding AG'S (ROG.S). Цей препарат використовуватимуть для лікування пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що ліки планують випустити до кінця місяця під торговою маркою Tocira. Виробляти препарат будуть на заводі в Хайдарабаді.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час відновлення і знижує потребу в штучній вентиляції легенів", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, що експертний комітет індійського регулятора в галузі лікарських засобів схвалив першу в світі ДНК-вакцину від коронавірусу-ZyCoV-D, яка є трехдозной.

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