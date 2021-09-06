В Индии создадут новый препарат для лечения коронавируса
Индийская компания Hetero получила разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG's (ROG.S). Этот препарат будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что лекарство планируют выпустить до конца месяца под торговой маркой Tocira. Производить препарат будут на заводе в Хайдарабаде.
"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких",- сообщили в компании.
Напомним, что экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса - ZyCoV-D, которая является трехдозной.