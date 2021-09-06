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В Индии создадут новый препарат для лечения коронавируса

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Индия, Понедельник 06 сентября 2021 15:39
В Индии создадут новый препарат для лечения коронавируса Фото: в Индии планируют создать новый препарат для лечения COVID-19 (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Индийская компания Hetero получила разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG's (ROG.S). Этот препарат будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что лекарство планируют выпустить до конца месяца под торговой маркой Tocira. Производить препарат будут на заводе в Хайдарабаде.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких",- сообщили в компании.

Напомним, что экспертный комитет индийского регулятора в области лекарственных средств одобрил первую в мире ДНК-вакцину от коронавируса - ZyCoV-D, которая является трехдозной.

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