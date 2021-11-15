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В Індії силовики знищили 26 маоїстських бойовиків

Автор: Анна Полисученко

Щонайменше 26 маоїстських бойовиків були ліквідовані урядовими силами. Інцидент стався на сході індійського штату Махараштра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За інформацією поліції, загін правоохоронців виявив групу бойовиків в лісі в районі Гадчіролі на сході штату Махараштра (Центральна Індія).

В результаті бою, який тривав кілька годин, ліквідовано 26 маоїстів. Важкі поранення отримали троє спецназівців.

Район Гадчіролі є одним з вогнищ маоїзму, розташованих в багатих корисними копалинами районах центральної та східної Індії, де десятки тисяч бойовиків протистоять урядовим військам.

Згідно з даними індійських джерел, що фіксують прояви тероризму, з 2000 року внаслідок насильства з боку маоїстів в країні загинули близько 11 000 осіб.

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Індія