В Індії через в сходження льодовика загинуло щонайменше 50 людей

Кількість загиблих внаслідок сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії зросла до 50. Раніше повідомлялось про 28 жертв.

Про це повідомляє Xinhua.

“П’ять із дванадцяти тіл було виявлено у тунелі, в якому близько 35-40 людей, вірогідно, виявилися заблокованими після природного катаклізму”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що з загальної кількості виявлених тіл лише половину вдалося ідентифікувати та передати родичам.

Нагадаємо, 8 лютого льодовик Нанда-Деві в Індії зійшов близько 8-9 годин ранку. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга". Захисники навколишнього середовища вбачають причину сходження у неконтрольованому будівництві на схилах льодовика упродовж останніх років.