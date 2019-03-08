В Індії розбився винищувач Міг-21

Фото: місце катастрофи Міг-21 (twitter.com/Rasm_e_Hina)

Пілот успішно катапультувався

В індійському штаті Раджастхан в районі міста Іканер після зіткнення з птахом розбився винищувач МіГ-21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Повідомляється, що літак здійснював тренувальний політ, тому на його борту не знаходилося озброєння. За попередніми даними аварія сталася через зіткнення з птахом. Пілот зміг успішно катапультуватися. Місце падіння винищувача було оточене правоохоронцями.

В даний час місцева влада почали розслідування події.

Раніше повідомлялося, що у Польщі розбився військовий винищувач. Інцидент стався в Мазовецькому воєводстві, пілотові вдалося катапультуватися, в задовільному стані доставили в лікарню.

Нагадаємо, в Ірані розбився рятувальний вертоліт. Авіакатастрофа сталася в іранській провінції Чегармехаль і Бахтиария, представника Центру з надзвичайних ситуацій Ірану Моджиба Каледи повідомив, що загинули всі троє пілотів і двоє медиків, які перебували на борту.