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В Індії просять повного схвалення вакцини Covishield

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П'ятниця 31 грудня 2021 16:59
В Індії просять повного схвалення вакцини Covishield Фото: в Індії просять повного схвалення вакцини Covishield (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Індійський інститут сироватки подав заявку до регулятора лікарських засобів країни і в Міністерство охорони здоров'я на повне схвалення своєї вакцини від COVID Covishield. В уряду країни тепер достатньо даних для розгляду питання про повний дозвіл препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Компанія Serum Institute, яка виробляє вакцину COVID-19 компанії AstraZeneca під торговою маркою Covishield, поставила в Індію більше ніж 1,25 мільярда доз цієї вакцини.

Компанія Serum Institute, яка також є найбільшим у світі виробником вакцин, отримала дозвіл на екстрене використання препарату Covishield в Індії на початку року.

Досі в країні домінували вакцина Covishield і інактивована вакцина covaxin компанії Bharat Biotech.

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