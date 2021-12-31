В Индии просят полного одобрения вакцины Covishield

Индийский институт сыворотки подал заявку к регулятору лекарственных средств страны и в Министерство здравоохранения на полное одобрение своей вакцины от COVID Covishield. У правительства страны теперь достаточно данных для рассмотрения вопроса о полном разрешении препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Компания Serum Institute, которая производит вакцину COVID-19 компании AstraZeneca под торговой маркой Covishield, поставила в Индию более 1,25 миллиарда доз этой вакцины.

Компания Serum Institute, которая также является крупнейшим в мире производителем вакцин, получила разрешение на экстренное использование препарата Covishield в Индии в начале года.

До сих пор в стране доминировали вакцина Covishield и инактивированная вакцина Covaxin компании Bharat Biotech.