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В Индии просят полного одобрения вакцины Covishield

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Пятница 31 декабря 2021 16:59
В Индии просят полного одобрения вакцины Covishield Фото: В Индии просят полного одобрения вакцины Covishield (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Индийский институт сыворотки подал заявку к регулятору лекарственных средств страны и в Министерство здравоохранения на полное одобрение своей вакцины от COVID Covishield. У правительства страны теперь достаточно данных для рассмотрения вопроса о полном разрешении препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Компания Serum Institute, которая производит вакцину COVID-19 компании AstraZeneca под торговой маркой Covishield, поставила в Индию более 1,25 миллиарда доз этой вакцины.

Компания Serum Institute, которая также является крупнейшим в мире производителем вакцин, получила разрешение на экстренное использование препарата Covishield в Индии в начале года.

До сих пор в стране доминировали вакцина Covishield и инактивированная вакцина Covaxin компании Bharat Biotech.

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