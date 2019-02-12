В Індії сталася пожежа в готелі, є загиблі

Жертвами пожежі в готелі в Делі стали 9 людей

В центре индийского Дели в отеле Arpit Palace произошел пожар, жертвами которого стали девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Times of India.

По информации местных пожарных, пожар начался утром во вторник, 12 февраля. Несколько постояльцев отеля получили ожоги, их госпитализировали в критическом состоянии.

Спасатели пока не готовы назвать точное число пострадавших. По разным данным, из здания были эвакуированы от 25 до 35 человек.

Ранее издание India Today сообщало, что в результате пожара погибли восемь человек- шестеро мужчин, а также женщина с ребенком.

Причина пожара устанавливается. Предварительно, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Напомним, прошлой ночью в Голосеевском районе Киева ликвидировали пожар в трехэтажном офисном здании на улице Казимира Малевича.