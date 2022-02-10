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В Індії проходять масові протести через заборону хіджабів у школах

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Індія, Четвер 10 лютого 2022 00:56
В Індії проходять масові протести через заборону хіджабів у школах Фото: в Індії проходять масові протести через заборону хіджабів у школах (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Індійський штат Карнатака тимчасово закрив свої навчальні заклади через скандал з приводу носіння хіджабів. Заборона регіонального уряду на носіння хіджабів призвела до масових протестів і насильства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Проблема почалася ще в січні, коли шість студенток-мусульманок влаштували тижневий протест після того, як їм сказали зняти хіджаб або припинити відвідувати уроки.

Минулого тижня інші коледжі в державі почали застосовувати заборони після того, як деякі індуїстські студенти, підтримані правими індуїстськими групами, виступали проти носіння хіджабів. Індуїсти в свою чергу заявляють: якщо можна носити хіджаби, то тоді їм потрібно дозволити носити традиційні шафранові шалі.

Студенти-мусульмани стверджували, що їх право на свободу релігії порушується. За їх словами, в деяких коледжах вводять "релігійний апартеїд" - дівчат в хіджабах тримають в окремих класах. Протести переросли в жорстокі сутички між мусульманами та індуїстами, що змусило поліцію розганяти натовп і стріляти в повітря.

Після зіткнень між мусульманами та індуїстами адміністрації шкіл заборонили будь-яку релігійну символіку і одяг, що "порушує рівність, цілісність і громадський правопорядок".

Зараз справа розглядається в індійському суді. Влада ж закликає студентів та інших громадян "зберігати мир і злагоду". Міністр освіти штату Карнатака заявив, що студентів підбурюють до протесту "негідники" і виною в зіткненнях є політика.

Раніше ми писали, що в Індії протестувальники закидали камінням і підпалили пасажирський потяг.

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