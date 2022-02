В Індії проходять масові протести через заборону хіджабів у школах

Проблема почалася ще в січні, коли шість студенток-мусульманок влаштували тижневий протест після того, як їм сказали зняти хіджаб або припинити відвідувати уроки.

Минулого тижня інші коледжі в державі почали застосовувати заборони після того, як деякі індуїстські студенти, підтримані правими індуїстськими групами, виступали проти носіння хіджабів. Індуїсти в свою чергу заявляють: якщо можна носити хіджаби, то тоді їм потрібно дозволити носити традиційні шафранові шалі.

Студенти-мусульмани стверджували, що їх право на свободу релігії порушується. За їх словами, в деяких коледжах вводять "релігійний апартеїд" - дівчат в хіджабах тримають в окремих класах. Протести переросли в жорстокі сутички між мусульманами та індуїстами, що змусило поліцію розганяти натовп і стріляти в повітря.

Після зіткнень між мусульманами та індуїстами адміністрації шкіл заборонили будь-яку релігійну символіку і одяг, що "порушує рівність, цілісність і громадський правопорядок".

Зараз справа розглядається в індійському суді. Влада ж закликає студентів та інших громадян "зберігати мир і злагоду". Міністр освіти штату Карнатака заявив, що студентів підбурюють до протесту "негідники" і виною в зіткненнях є політика.

#KarnatakaHijabRow when a #hijabi student arrives at PES college in #Mandya. She gets heckled by students wearing #saffronshawls chanting #JaiSriRam. She raises her hand says "#AllahuAkbar befor being escorted by college staff. Video courtesy: Digvijaya News. #Karnataka pic.twitter.com/l17IL095Bv