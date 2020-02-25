В Індії проходять масові протести, є загиблі і сотні поранених

В результаті масових протестів проти закону про громадянство в Індії загинули сім осіб і 150 людей поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що масові сутички в індійській столиці Нью-Делі трапилися через прийняття нового закону про громадянство.

"У заворушеннях беруть участь тисячі людей, поліція використовує сльозогінний газ і димові гранати для розгону протестуючих. Протестуючі кидають у поліцейських каміння, споруджують металеві барикади і підпалюють транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в Індії сім осіб, шість з яких - цивільні особи і один правоохоронець загинули і понад 150 отримали поранення.

Додамо, що закон про уточнення громадянства передбачає, що немусульманські біженці з Афганістану, Пакистану чи Бангладешу, які втекли від релігійних переслідувань в Індії до 2015 року, мають право отримати громадянство країни. Таке право не залежить від того, потрапили вони в Індію законно чи ні.

Нагадаємо, в грудні в Індії кількість жертв внаслідок демонстрацій проти закону про громадянство збільшилася до 6 осіб. У деяких північно-східних регіонах країни встановили заборону на Інтернет і ввели комендантську годину. 15 грудня протестували близько 4 тисяч чоловік.

Як повідомляло РБК-Україна, в місті Калькутта індійського штату Західна Бенгалія спалахнули масові протести через закон про уточнення громадянства, в результаті чого загинули дві людини.