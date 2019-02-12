В Індії зазнав катастрофи винищувач Міг-27

Пілот успішно катапультувався

В районе индийского города Джайсалмер разбился истребитель МиГ-27 местных ВВС. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

Как сообщается, МиГ-27 разбился во время планового полета сегодня вечером, 12 февраля.

"Пилот успешно катапультировался", - говорится в заявлении представителя министерства.

К месту крушения истребителя направлены полицейские, которые находятся на связи с ВВС.

Ранее РБК-Украина писало, что в Стамбуле, в районе Чекмекой, разбился военный вертолет, в результате чего погибли четверо людей.

21 января пропал легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец Эмилиано Сала. Одномоторный самолет Piper Malibu исчез в районе маяка Каскетс примерно в 13 километрах от британского побережья. Позже нашли обломки этого самолета.