В Індії зазнав катастрофи винищувач Міг-27

Пілот успішно катапультувався
В районе индийского города Джайсалмер разбился истребитель МиГ-27 местных ВВС. Об этом заявили в Минобороны страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.
Как сообщается, МиГ-27 разбился во время планового полета сегодня вечером, 12 февраля.
"Пилот успешно катапультировался", - говорится в заявлении представителя министерства.
К месту крушения истребителя направлены полицейские, которые находятся на связи с ВВС.
Ранее РБК-Украина писало, что в Стамбуле, в районе Чекмекой, разбился военный вертолет, в результате чего погибли четверо людей.
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