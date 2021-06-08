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Шторм в Індії: від блискавки загинули десятки людей

Автор: РБК-Україна

За минулу добу в індійському штаті Західний Бенгал від ударів блискавки загинуло щонайменше 27 людей. Причиною частих ударів блискавки послужили шторми на півдні Бенгалії та висока вологість.

Про це повідомляє The Times of India.

Як стало відомо, масова кількість жертв пов’язана з тим, що під час стихійного явища люди продовжували працювати на полі. Хоч надзвичайні служби оголосили про підвищений рівень небезпеки.

За інформацією місцевої влади, жертвами негоди стали жителі шести округів Західного Бенгалу. Серед яких було троє жінок.

Уряд штату оголосив про виплату компенсації родичам кожного із загиблих і попросило районні адміністрації зв'язатися з родинами постраждалих.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індії у результаті сильних дощів і блискавок загинула 41 людина.

Додамо, що в індійському штаті Біхар в результаті ударів блискавок, щонайменше, 55 осіб загинули, ще 8 отримали поранення.

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