Шторм в Індії: від блискавки загинули десятки людей

За минулу добу в індійському штаті Західний Бенгал від ударів блискавки загинуло щонайменше 27 людей. Причиною частих ударів блискавки послужили шторми на півдні Бенгалії та висока вологість.

Про це повідомляє The Times of India.

Як стало відомо, масова кількість жертв пов’язана з тим, що під час стихійного явища люди продовжували працювати на полі. Хоч надзвичайні служби оголосили про підвищений рівень небезпеки.

За інформацією місцевої влади, жертвами негоди стали жителі шести округів Західного Бенгалу. Серед яких було троє жінок.

Уряд штату оголосив про виплату компенсації родичам кожного із загиблих і попросило районні адміністрації зв'язатися з родинами постраждалих.