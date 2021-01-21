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В Індії горить завод одного з найбільших у світі виробників вакцин

Нью-Делі, Четвер 21 січня 2021 13:23
В Індії горить завод одного з найбільших у світі виробників вакцин
Фото: пожежа на заводі (twitter.com htTweets)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 21 січня, в Індії на заводі Serum Institute of India, який є одним з найбільших у світі виробників вакцин проти коронавірусу, сталася пожежа. Причини загоряння наразі встановлюються.

Про це повідомляє Hindustan Times.

"У четвер в другій половині дня сталася пожежа на заводі Serum Institute of India (SII) у Ман'їрі в окрузі Пуне в Індії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завод виробляє кілька вакцин разом з Covishield, однак вказано, що пожежа сталася на об’єкті, який розташований далеко від установи, де виробляють цей препарат.

Зараз на місці пожежі працюють рятувальники. Їм вже вдалась евакуювати трьох людей.

Фото: пожежа на заводі (twitter.com htTweets)

Нагадаємо, раніше відділенні інтенсивної терапії приватної лікарні міста Ель-Убур, розташованого на півночі Єгипту, спалахнула пожежа. Загинули семеро пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом.

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