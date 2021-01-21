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В Индии горит завод одного из крупнейших в мире производителей вакцин

Нью-Дели, Четверг 21 января 2021 13:23
В Индии горит завод одного из крупнейших в мире производителей вакцин
Фото: пожар на заводе (twitter.com htTweets)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 21 января, в Индии на заводе Serum Institute of India, который является одним из крупнейших в мире производителем вакцин против коронавируса, произошел пожар. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Об этом сообщает Hindustan Times.

"В четверг во второй половине дня произошел пожар на заводе Serum Institute of India (SII) в округе Пуне в Индии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завод производит несколько вакцин вместе с Covishield, однако указано, что пожар произошел на объекте, который расположен далеко от учреждения, где производят этот препарат.

Сейчас на месте пожара работают спасатели. Им уже удалось эвакуировать трех человек.

Фото: пожар на заводе (twitter.com htTweets)

Напомним, ранее в отделении интенсивной терапии частной больницы города Эль-Убур, расположенного на севере Египта, вспыхнул пожар. Погибли семеро пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

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