В Індії автобус зірвався у прірву, є загиблі

Десять осіб загинули, ще 26 людей постраждали при падінні автобуса в ущелину завглибшки 60 метрів в штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії. Про це в неділю повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Аварія сталася в суботу вночі біля села Панчпулла району Чамба, приблизно в 327 км до північно-заходу від Шимли, адміністративного центру штату Хімачал-Прадеш.

"Вчора вночі автобус з пасажирами впав в ущелину глибиною 60 метрів близько Панчпулли. Десять людей загинули, кілька постраждали", - сказав чиновник поліції району Чамба, зазначивши, що постраждалі були доставлені в лікарні.

За його словами, водій автобуса втратив керування.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинуло щонайменше 12 осіб, ще 21 людина отримала поранення.

РБК-Україна писало, що Голова служби екстреної допомоги муніципалітету Сакетекас Мосесс Виллагран повідомив, що на півночі Мексики, в штаті Сакатекас перекинувся автобус з пасажирами, що призвело до загибелі щонайменше 14 осіб, ще 18 отримали поранення.