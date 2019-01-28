В Індії в аварії зі шкільним автобусом постраждали 20 осіб

Всього в автобусі перебували 50 школярів

В индийском штате Анджра-Прадеш в округе Гунтур школьный автобус попал в дорожно-транспортное происшествие и опрокинулся, в результате пострадали 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на India Today.

По данным издания, всего в автобусе находились 50 школьников. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую больницу.

Телеканал NDTV сообщает, что три школьника находятся в тяжелом состоянии. Кроме того отмечается, что водитель автобуса был пьян. При этом по данным Hindustan Times, в критическом состоянии находятся шесть человек. В настоящее время водителя допрашивает полиция.

Напомним, в городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус, после того как тот заглох на переезде. В результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы. Кроме того, водитель автобуса тоже был доставлен в госпиталь.

В результате аварии школьного автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии погибли семь человек. В частности, 5 января вблизи города Сангра школьный автобус упал в глубокое ущелье. В результате инцидента погибли семь человек: 6 детей и водитель автобуса.