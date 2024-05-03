"Индиана" выбила "Милуоки", "Нью-Йорк" прошел "Филадельфию": видео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1-й раунд

"Индиана" – "Милуоки" – 120:98 (33:24, 26:23, 34:31, 27:20); серия – 4:2

"Филадельфия" – "Нью-Йорк" – 115:118 (22:36, 32:15, 29:32, 32:35); серия – 2:4

"Пэйсерс" заложили основу победы над "Бакс" в стартовой четверти. По итогам игрового отрезка "Индиана" привезла гостям 9 пунктов преимущества. Еще три пункта подопечные Рика Карлайла добавили после второй 12-минутки.

После третьей четверти "Пэйсерс" вышли на 15-очковый гандикап, превратив финальный отрезок в формальность. Впрочем, последняя четверть оказалась для "Индианы" лучшей после стартовой. Хозяева закончили 12-минутку с +7 и утвердили разгром "Милуоки".

Значительно драматичнее развернулись события в Пенсильвании. До перерыва команды обменялись доминантными четвертями. Если после первой "Никс" оторвались на 14 пунктов, то "Севенти Сиксерс" по итогам второй "привезли" гостям целых 17 очков преимущества.

Во второй половине "Филадельфия" и "Нью-Йорк" держались более-менее на равных. Впрочем, "Никс" в обеих игровых отрезках выглядели немного получше по обе стороны площадки. В конце концов, такой подход позволил команде Тома Тибодо отыграть отставание и с тремя очками преимущества победить. "Нью-Йорк" будет противостоять "Индиане" во втором раунде.