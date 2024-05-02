Аллей-уп дуэта "Далласа" деклассировал оборону "Клипперс": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Связка "Маверикс" покорила эпизодом во второй четверти противостояния с "Лос-Анджелесом". Ирвинг из центра площадки выполнил классный "парашют", а Гэффорд в красивом полете зрелищно уложил сверху.

Стараниями этого дуэта и других "Даллас" одержал разгромную победу на выезде (123:93). Техасцы повели в серии до четырех побед (3:2) перед домашним поединком. Матч состоится в ночь на субботу, 4 мая.

Самым результативным на паркете стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Балканец набрал 35 очков, сделал 7 подборов и отдал 10 передач. Гэффорд добавил в копилку "Далласа" еще 8 пунктов.

Кто такой Дэниэл Гэффорд

Уроженец Эль-Дорадо, на студенческом уровне выступал за "Арканзас Рейзорбэкс". Выбран "Чикаго Буллз" под 38-м номером драфта НБА-2019.

В составе чикагцев провел всего полтора сезона. Выступал в Лиге развития за "Винди Сити". В столицу перебрался посреди сезона 2020/21 во время обмена с участием трех команд. Осенью того же года подписал 3-летний контракт с "Уизардс" на 40,2 млн долларов.

В феврале этого года переехал в ряды "Маверикс" в обмен на Ришона Холмса. Также Гэффорд может закрыть позицию тяжелого форварда.