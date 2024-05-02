Аллей-уп дуэта "Далласа" деклассировал оборону "Клипперс": момент дня в НБА
Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Даллас Маверикс" Дэниел Гэффорд, воспользовавшийся роскошной передачей ветерана команда Кайри Ирвинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Связка "Маверикс" покорила эпизодом во второй четверти противостояния с "Лос-Анджелесом". Ирвинг из центра площадки выполнил классный "парашют", а Гэффорд в красивом полете зрелищно уложил сверху.
Стараниями этого дуэта и других "Даллас" одержал разгромную победу на выезде (123:93). Техасцы повели в серии до четырех побед (3:2) перед домашним поединком. Матч состоится в ночь на субботу, 4 мая.
Самым результативным на паркете стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Балканец набрал 35 очков, сделал 7 подборов и отдал 10 передач. Гэффорд добавил в копилку "Далласа" еще 8 пунктов.
Кто такой Дэниэл Гэффорд
Уроженец Эль-Дорадо, на студенческом уровне выступал за "Арканзас Рейзорбэкс". Выбран "Чикаго Буллз" под 38-м номером драфта НБА-2019.
В составе чикагцев провел всего полтора сезона. Выступал в Лиге развития за "Винди Сити". В столицу перебрался посреди сезона 2020/21 во время обмена с участием трех команд. Осенью того же года подписал 3-летний контракт с "Уизардс" на 40,2 млн долларов.
В феврале этого года переехал в ряды "Маверикс" в обмен на Ришона Холмса. Также Гэффорд может закрыть позицию тяжелого форварда.
К слову, накануне защитник "Филадельфии" Макси возглавил хит-парад моментов с трехочковым перед сиреной.
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