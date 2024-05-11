"Индиана" и "Денвер" одержали первые победы во втором раунде: видео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Индиана" – "Нью-Йорк" – 111:106 (29:20, 34:38, 22:32, 26:16); серия – 1:2

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Миннесота" – "Денвер" – 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24); серия – 2:1

"Пэйсерс" одержали непростую домашнюю победу. По итогам первой четверти "Индиана" оторвалась от "Никс" на 9 пунктов. Впрочем, к большому перерыву гости из Нью-Йорка сумели сократить отставание до пяти очков, а в третьей 12-минутке привезли 10 пунктов сверху.

Со старта финальной четверти "Пэйсерс" взялись нивелировать гандикап. К середине игрового отрезка "Индиане" удалось сравнять цифры на табло (99:99). Финальные минуты были нервными, но в концовке хозяева сумели дожать "Нью-Йор"к, выдав перед сиреной отрезок 5:0.

После двух выездных побед не смогла закрепить успех "Миннесота". "Наггетс" очертили решительные намерения победить уже в первой половине. После первой 12-минутки "Денвер" оторвался на 8 пунктов, а на большой перерыв ушел с 15-очковым преимуществом над "Тимбервулвз".

Не сложилось и в третьей четверти. Лишь на финальном отрезке гости немного расслабились и позволили "Миннесоте" поиграть на равных. Впрочем, на пике дефицит очков для хозяев составил целых 34 пункта. В концовке "Тимбервулвз" сократили отставание до 27-ми.