Independent написало, что землю вокруг Чернобыля можно обрабатывать: почему это не так

Что написало The Independent

Издание The Independent сообщило, что новое исследование, результаты которого опубликованы в Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает безопасность выращивания сельскохозяйственных культур на значительной части территории Чернобыльской зоны.

В публикации говорится, что таким образом, украинские сельскохозяйственные площади, которые были исключены из обработки после Чернобыльской трагедии 1986 года, признали пригодными для сельского хозяйства.

Основные моменты статьи:

исследование описывает разработку протокола оценки заброшенных земель в Украине на основе опытного участка площадью 100 га;

переход радионуклидов из почвы в сельскохозяйственные культуры оценен для типов почв, соответствующих северу Украины;

разработан метод быстрого картографирования дозы внешнего облучения и концентрации радионуклидов на сельскохозяйственных угодьях;

разработан протокол для оценки концентрации активности в культурах, молоке и мясе, что потенциально позволяет вернуть землю сельскому хозяйству;

разработан протокол для оценки загрязнения земель относительно нормативных лимитов проверен на участке полевых исследований площадью 100 га.

Реакция Минприроды и ГАЗО

"Учитывая указанное, в целом говорить о признании пригодными к сельскому хозяйству земель, которые были изъяты из обработки после аварии на ЧАЭС, некорректно", - сообщили в Минприроды и ГАЗО в ответ на запрос РБК-Украина.

Там обращают внимание, что также в исследовании, на которое ссылается издание, речь идет об участках в Житомирской области.

"Стоит отметить, что эта территория не является зоной отчуждения, из которой было эвакуировано население в 1986 году", - говорится в сообщении.

Также объясняется, что в целом территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, делится на зоны.

Так, статья 2 ЗУ "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению" определяет категории зон радиоактивного загрязненных территорий в зависимости от:

ландшафтных и геохимических особенностей почв,

величины превышения естественного доаварийного уровня накопления радионуклидов в окружающей среде,

связанных с ними степеней возможного негативного влияния на здоровье населения,

требований по осуществлению радиационной защиты населения и других специальных мероприятий,

общих производственных и социально-бытовых отношений.

Карты указанных зон, перечень населенных пунктов, отнесенных к этим зонам, и данные ежегодных дозиметрических паспортизаций с указанием ожидаемых доз облучения населения один раз в 3 года публикуются в общегосударственных и региональных СМИ и хранятся в соответствующих центральных и местных органах исполнительной власти.

При этом в Минприроды и ГАЗО говорят, что Житомирская область охватывает: зону безусловного (обязательного) отселения (2 зона) и зону гарантированного добровольного отселения (3 зона).

Итак, в соответствии со статьей 12 ЗУ "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы", в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения запрещено без специального разрешения ведение сельскохозяйственной, лесохозяйственной, производственной и другой деятельности, не соответствующей критериям радиационной безопасности.

"Правовой режим этих зон не меняется без официальной процедуры пересмотра статуса, и выводы отдельных исследований на отдельных участках не отменяют законодательных запретов", - отмечают в Минприроды и ГАЗО.

При этом они информируют, что в 2025 году по решению правительства было принято решение (31.01.2025 № 111) о начале нового этапа дозиметрической паспортизации населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы.

"С 06.05.2025 начаты выезды 2 мобильных групп в Житомирскую область. В их состав входят дозиметристы, специалисты по радиационному мониторингу, наблюдатели, а также представители территориальных общин", - также говорится в сообщении.

По их данным, после завершения сбора проб все данные будут проходить лабораторную обработку и будут направляться в Национальную академию наук для формирования экспертных заключений (в соответствии с Порядком проведения дозиметрической паспортизации).

"Научные исследования это всегда важно и необходимо. В то же время результаты исследований должны служить вспомогательным инструментом в формировании государственной политики, но не могут заменить или отменить действующее законодательство", - подытожили в Минприроды и ГАЗО.

Чернобыльская катастрофа