Індексацію пенсій в Україні проведуть у вересні

У Кабміні заперечують чутки про відмову від індексації пенсій
Кабінет міністрів України запланував індексацію пенсій на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
За її словами, цього року уряд проведе індексацію пенсій, після чого їх розмір зросте.
"Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць", - зазначила міністр.
Вона додала, що індексації заплановані й на наступні роки.
Крім того, відповідно до нової стратегії підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися у кілька етапів:
А якщо парламент підтримає законопроект №2494, то вже з березня самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати допомогу на догляд. Очікується, що цю допомогу в розмірі 670 гривень щомісяця будуть отримувати 100 тис. пенсіонерів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України збільшив виплату пенсій у лютому.
Також раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит ПФУ для вирішення проблеми його витрат.