Индексация страховых выплат: ПФУ сообщил, на сколько повысят суммы с марта

Страховые выплаты - это средства, выплачиваемые застрахованным лицам в случае наступления страхового случая. Перечисление может быть как индивидуальным, связанным с обстоятельствами конкретного человека, так и массовым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отметили в пресс-службе, индивидуальный перерасчет ежемесячных страховых выплат производится в связи с изменением степени утраты профессиональной трудоспособности человека (в %) или изменением состава семьи умершего. Такой перерасчет производится после соответствующего обращения потерпевшего или члена его семьи.

Массовый перерасчет ежемесячных страховых выплат производится без обращения человека ежегодно с 1 марта на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы в Украине.

В 2023 году коэффициент увеличения ежемесячных страховых выплат составляет 1,197 (в пределах максимального размера). В результате перерасчет выплаты размер увеличения не может превышать 1500 гривен, сообщили в ПФУ.