Индексация пенсий с 1 марта: кто останется без повышения

Индексация касается неработающих граждан Украины, которые получают пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, то есть из солидарной системы.

Пенсии повышаются на коэффициент, который учитывает инфляцию за прошлый год и повышение зарплат за три года. В этом году он по расчетам должен составлять 1,115.

При этом индексация касается только базовой пенсии без учета дополнительных доплат, гарантий и тому подобное.

Кто не получит повышение

С 1 марта не получат повышение 2,8 млн пенсионеров, которые продолжают работать. Для них предусмотрен другой механизм повышения с апреля. Размер увеличения будет значительно меньше, чем индексация.

Индексация пенсий не касается людей, которые вышли на пенсию после 1 января 2025 года, поскольку их пенсии уже рассчитаны с учетом актуальных заработных плат, и поэтому нет необходимости в дополнительной корректировке.

Кроме того, пенсии, назначенные за последние три года, не подлежат индексации, поскольку расчеты базируются на современном уровне зарплат. Однако для таких пенсионеров может быть установлена небольшая надбавка (например, 100 гривен), как это делалось все последние годы.

Индексация также не коснется пенсионеров, чья пенсия превышает 10 прожиточных минимумов, что составляет 23 610 гривен.

Специальные и другие пенсии, регулируемые отдельными законами, могут быть проиндексированы по решению правительства с 1 марта, как это было сделано 2024 году. В частности, это пенсии военным, бывшим чиновникам и чернобыльцам.

Размер увеличения пенсий

Напомним, в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

В феврале ПФУ определил показатель средней заработной платы за 2024 год, с которой уплачивались страховые взносы и которая используется для расчета пенсии. Этот показатель позволяет определить коэффициент индексации пенсий, который составит 1,115.

Окончательные параметры индексации пенсий на днях утвердит правительство.

Обычно Кабмин в своем постановлении определяет минимальный и максимальный размер повышения. Например, в 2024 году минимальная надбавка составляла 100 гривен, а максимальная - 1500 гривен.