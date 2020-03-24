Американські біржі ростуть в надії на пакет економічної допомоги

Ілюстративне фото (www.stoxx.com)

Індекси виросли в надії на 2 трлн доларів вливань з боку влади

Основні фондові індекси США виросли на відкритті у вівторок, 24 березня, оскільки Вашингтон близький до угоди про пакет економічної допомоги на суму 2 трлн доларів, вселили оптимізм в ринки, що переживають найбільший розпродаж з часу світової фінансової кризи. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 1 130,26 пункту, або на 6,08%, при відкритті до 19 722,19. S&P 500 відкрився зростанням на 107,04 пункту, або на 4,78%, до 2 344,44. Nasdaq Composite набрав 335,47 пункту, або на 4,89%, до 7 196,15 на відкритті.

Індекси S&P 500 і Dow Jones в понеділок закрилися приблизно на 3% нижче з-за побоювань глибокої і тривалої рецесії, оскільки цілі країни ввели жорсткі заходи на пересування, щоб приборкати пандемію коронавірусу.

Федрезерв у понеділок представив спектр програм для великих компаній, домашніх господарств та малого бізнесу, пославшись на що перед економікою стоять "величезні труднощі" через пандемію коронавірусу.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин в понеділок закликав Сенат оперативно схвалити масштабний пакет заходів економічної підтримки, сказавши, що він терміново необхідний для підтримки малого бізнесу, працівників і компаній таких галузей, як авіаційна, на тлі спалаху коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нові масштабні заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі. Як наголошується в заяві, агресивні заходи мають бути вжиті в державному і приватному секторах, щоб обмежити втрати робочих місць та доходів і сприяти швидкому відновленню.