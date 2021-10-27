Індекс борщу: як змінилися ціни в Україні за останній рік

Порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом, обійдеться. 65,16 грн. Порівняно з жовтнем 2020 року ціна зросла на 5,52%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).
За даними моніторингу BRDO, найбільше зросли ціни на буряк, моркву та капусту: +62,43%, +35,01% та +34,87% відповідно. Інші інгредієнти також зросли в ціні, але не так відчутно.
Подешевшали тільки картопля (-8,05%) та сметана (-8,04%).
Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.