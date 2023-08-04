Индекс Биг-Мака: сколько в должен стоить доллар Украине

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 105 гривен, в то время как в США - 5,58 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 18,82 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами мира в августе 2023 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, Египта, ЮАР и Филиппин.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 38,5%), норвежская крона (на 24,0%), уругвайский песо (на 22,9%), аргентинский песо (на 7,4%), евро (на 4,3%), шведская крона (на 2,8%), датская крона (на 1,3%).

Индекс Биг-Мака

Отметим, в июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения. После этого рестораны McDonald's начали открываться в Украине.

Вместе с тем, российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.

Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.