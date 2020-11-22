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Інавгурацію Байдена скоротять через COVID-19

Неділя 22 листопада 2020 19:24
Інавгурацію Байдена скоротять через COVID-19
Фото: Джо Байден (abcnews.go.com)
Автор: Олександр Білоус

Байден вступить на посаду президента 20 січня

Інавгурація обраного президента США Джо Байдена буде скорочена порівняно традиційними церемоніями. Вступ в посаду не поставить під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив новий глава майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн, повідомляє агентство Reuters.

"Очевидно, це не буде та інавгурація, яка була у нас в минулому", - сказав він.

Обраний президент-демократ неодноразово піддавався нападкам з боку президента-республіканця Дональда Трампа за носіння маски та застосування інших заходів щодо пом'якшення наслідків COVID-19 під час кампанії за Білий дім.

Трамп, який не дотримувався цих заходів обережності, сам заразився COVID-19 на початку жовтня, і серед співробітників Білого дому і в його власній родині було кілька випадків.

Клейн сказав, що Байден і обраний віце-президент Камала Харріс продовжать наполягати на заходах безпеки після вступу на посаду 20 січня, але не став вдаватися в подробиці.

Інавгурація президента традиційно включала присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зібранням людей на Національній алеї, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі.

Нагадаємо, Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах у США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

На початку листопада Дональд Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена в планах оголосити багаторічний карантин.

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