Інавгурація Байдена: американців закликали залишитися вдома під час церемонії

Комітет з інавгурації обраного президента США Джо Байдена закликав американців залишатися вдома в день церемонії 20 січня. Таким чином комітет оголосив про дотримання заходів щодо захисту громадського здоров'я в умовах коронавіруса.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, Байден і обраний віце-президент Камала Харріс принесуть офіційну присягу в Капітолії з дотриманням "суворих протоколів з охорони здоров'я і безпеки", далі піде інавгураційна промова Байдена.

У той же час обіцяють, що географія церемонії "буде вкрай обмежена", а концепція подальшого за нею параду "буде переосмислена.

"Ми просимо американців брати участь в інавгураційних заходах, перебуваючи вдома, щоб захистити себе, свої родини, друзів і суспільство в цілому", - заявили в комітеті.

Раніше повідомлялося, що інавгурація Байдена буде скорочена у порівнянні традиційними церемоніями.

РБК-Україна писало, що Трамп планує ефектно покинути Білий дім в день інавгурації його опонента Джо Байдена. Він хоче влаштувати "грандіозний фінал як у фільмі".