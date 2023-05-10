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ИнАУ призвала ВР не легализовать на законодательном уровне построенную систему автоматической блокировки доменов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Юлия Бойко

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) призвала парламент не легализовать на законодательном уровне построенную систему автоматической блокировки доменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо ассоциации к председателю Верховной рады.

Так, в письме содержатся замечания к проекту закона №9250 от 28.04.2023 о внесении изменений в ЗУ "Об электронных коммуникациях" (по противодействию фишингу), которым предлагается предоставить Госспецсвязи полномочия разработать и утвердить правила противодействия фишингу и фишинговым вебсайтам, а также установить права и обязанности поставщиков DNS.

ИнАУ подчеркивает, что этот законопроект преследует цель легализовать уже построенную и, по мнению ассоциации, незаконно функционирующую под управлением НКЦК СНБО систему блокирования доменов.

В обращении ассоциации также отмечается, что речь идет об установлении нового, не предусмотренного Конституцией, вида неправомерного деяния, которое не относится ни к преступлению, ни к административному или дисциплинарному правонарушению.

Производство по фишингу должно осуществляться в соответствии с кодексами Украины, и ни в коем случае не на основании каких-либо подзаконных актов, как это предлагается в законопроекте №9250.

ИнАУ просит парламентариев рассмотреть законопроект №9250 и дать ему соответствующую оценку, принимая во внимание приведенную аргументацию.

Напомним, ранее сообщалось, что ИнАУ провела опрос, в котором приняли участие 78 руководителей предприятий, представляющих подавляющее большинство операторов электронных коммуникаций среди членов ассоциации. 62% операторов считают, что внедренная система блокировки доменов несет угрозы информационной безопасности Украины.

Ранее РБК-Украина писала, что ИнАУ назвала систему автоматической блокировки сайтов опасной и поддерживает ее обжалование в судах.

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