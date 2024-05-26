RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Импортной электроэнергии недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме, - ДТЭК

Фото: импортной электроэнергии недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Импорта электроэнергии из Европы недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме, возникшего вследствие существенных разрушений в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"В страну сейчас заходит импортная электроэнергия, но ее не хватает для того, чтобы перекрыть этот дефицит. Как следствие, возникает необходимость для балансировки системы ограничивать потребление. Другого выхода пока нет", - сказал он.

Сахарук отметил, что основная причина дефицита – разрушенные или поврежденные электростанции в результате массированных российских атак по энергетике. Это привело к тому, что сейчас нет возможности производить достаточный объем потребляемой потребителям электроэнергии.

Он пояснил, что единственный безальтернативный способ балансировать энергосистему до восстановления генерации - ограничение потребления потребителей.

"Это делается для того, чтобы не наступило еще хуже последствий. Потому что если будет перегрузка системы - это может привести к авариям, и, как следствие, к невозможности в принципе долгое время заживить потребителей", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

В итоге Сахарук добавил, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Украина не возобновит собственную генерацию.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что российские войска уничтожили более 800 энергетических объектов в Украине. Из-за этого государство потеряло 8 ГВт энергогенерации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия