Импортной электроэнергии недостаточно для покрытия дефицита в энергосистеме, - ДТЭК

"В страну сейчас заходит импортная электроэнергия, но ее не хватает для того, чтобы перекрыть этот дефицит. Как следствие, возникает необходимость для балансировки системы ограничивать потребление. Другого выхода пока нет", - сказал он.

Сахарук отметил, что основная причина дефицита – разрушенные или поврежденные электростанции в результате массированных российских атак по энергетике. Это привело к тому, что сейчас нет возможности производить достаточный объем потребляемой потребителям электроэнергии.

Он пояснил, что единственный безальтернативный способ балансировать энергосистему до восстановления генерации - ограничение потребления потребителей.

"Это делается для того, чтобы не наступило еще хуже последствий. Потому что если будет перегрузка системы - это может привести к авариям, и, как следствие, к невозможности в принципе долгое время заживить потребителей", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

В итоге Сахарук добавил, что такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока Украина не возобновит собственную генерацию.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль отмечал, что российские войска уничтожили более 800 энергетических объектов в Украине. Из-за этого государство потеряло 8 ГВт энергогенерации.