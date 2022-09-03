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Імпортна техніка в Україні вже суттєво подорожчала. Восени ціни не зупиняться

Фото: техніка в Україні буде дорожчати восени 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання курсу долара до гривні на 25% у липні 2022 року суттєво вплинуло на вартість імпортної техніки. Восени ціни продовжать зростати.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав комерційний директор COMFY Іван Павлік.

"І, на жаль, особливих можливостей призупинити цей процес подорожчання у ритейлерів нема", - сказав він.

Водночас він зазначив, що майже всі товари подорожчали менше, ніж було девальвовано гривню.

"Тобто якщо нацвалюту девальвували на 25%, то здорожчання товарів на сьогодні сягнуло в середньому рівня 18-20%. Ритейлери, вендори та дистриб’ютори дещо стримували зростання цін завдяки залишкам попередніх закупівель на складах, та ці залишки вже закінчуються, тож ціни поступово зростають", - додав Павлік.

Разом з тим він повідомив, що ритейлери в цілому вже адаптувалися до поточної ціни на пальне та перебудували логістичні процеси з урахуваннями складнощів, з якими вони стикнулися навесні та влітку.

"Подальше здорожчання пального навряд суттєво вплине на ціни, адже це не такий суттєвий фактор впливу на ціну порівняно з іншими ризиками", - додав комерційний директор COMFY.

Нагадаємо, за прогнозом компанії "Фокстрот", у вересні-жовтні ціни на побутову техніку та електроніку в Україні будуть вищими приблизно на 50%, ніж на початку року. Найшвидше дорожчають ноутбуки та смартфони.

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