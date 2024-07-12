Отключения света зимой. Спасет ли украинцев импорт электроэнергии из Европы

Ситуация с электроснабжением в ближайшие недели может немного улучшиться. А в начале осени, возможно, отключения будут минимальными или их вообще не будет. Но ближе к зиме дефицит электроэнергии снова увеличится. При этом увеличение импорта не обезопасит страну от отключений света. Подробнее – в материале журналиста РБК-Украина Юрия Дощатова.
Ситуация с электроснабжением в ближайшие недели может немного улучшиться. А в начале осени, возможно, отключения будут минимальными или их вообще не будет. Но ближе к зиме дефицит электроэнергии снова увеличится. При этом увеличение импорта не обезопасит страну от отключений света. Подробнее – в материале журналиста РБК-Украина Юрия Дощатова.
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Украине придется жить еще несколько недель в условиях достаточно жестких ограничений электроснабжения. Основные причины - жара, лимиты импорта, ремонты в системе генерации и слабая экономия электроэнергии.
Призыв власти "экономить свет" за счет отказа от использования кондиционеров не сработал. Источники РБК-Украина в правительстве говорят, что эффект от отказа от охладительной техники несущественный. Пока экономят за счет кондиционеров в основном в структурах власти. "На совещаниях в госструктурах сидишь как в бане, а приходишь в коммерческую компанию - все в порядке, кондиционеры работают", - сказал один из собеседников издания.
Но премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что ситуация с отключениями света может улучшиться уже в третьей декаде июля. "В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - заявил Шмыгаль в начале текущей недели.
Пока максимальные отключения бытовых потребителей от электроэнергии могут составлять от 12 до 16 часов в сутки. Это в случае если отключаются четыре очереди потребителей. Кстати, 5 очередей одновременно пока не отключали ни разу. Если такое произойдет, то подача электроэнергии сократится до 4 часов в сутки. Ну а если отключить придется 6 очередей, то практически все бытовые потребители останутся без света.
Отключение трех очередей, по информации Укрэнерго, означает вероятность отсутствия света до 12 часов; отключение двух очередей - до 8 часов; одной очереди - до 4 часов в сутки.
К концу июля действительно будут завершены основные ремонты на объектах генерации и дефицит электроэнергии уменьшится. А уже в сентябре жара спадет и отключения, возможно, вообще перестанут применять, говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Но такой период продлится максимум месяц-два – в ноябре без отключений не обойтись. Так считают и эксперты, и представители правительства, и крупных украинских энергокомпаний, с которыми общалось РБК-Украина.
К концу осени ситуация снова осложнится, даже если оправдаются все ожидания по восстановлению разрушенных ТЭС и установке распределенной генерации.
РБК-Украина уже писало о перспективе восстановления энергосистемы до конца года. Ситуацию может улучшить запуск поврежденных объектов, установка новых газотурбинных и газопоршневых электростанций и увеличение импорта электроэнергии.
Восстановительные работы на ТЭС продолжаются, но деталей о том, какой объем генерации можно будет вернуть к зиме, пока нет. Эксперты не меняют свой прогноз – даже по оптимистическому сценарию это будет не больше 2 ГВт, тогда как из-за обстрелов потеряно более 9 ГВт.
Осмотр линий электропередач в Украине (фото: Getty Images)
По распределенной генерации прогнозы тоже пока остаются прежними - 1ГВт новых мощностей уже до конца года. Собеседники, непосредственно ведущие переговоры относительно приобретения соответствующей техники, говорят, что это вполне реальный план, и на данном этапе переговоры подтверждают возможность его реализации. Однако есть риски. "Главное, чтобы достигнутые договоренности не сорвались по каким-то причинам", - сказал собеседник.
Еще один источник, позволяющий увеличить объем электроэнергии, - импорт из стран ЕС. В декабре 2023 года лимит импорта вырос до 1,7 ГВт с 1,2 ГВт. Сейчас Украина хочет увеличить его еще минимум до 2,2 ГВт. Действующее ограничение обусловлено техническими возможностями - грубо говоря, наличием линий передач энергии украинской стороне.
Увеличение до 2,2 ГВт и даже немного больше сейчас технически возможно - линий передач для этого достаточно. А вот для большего импорта уже потребуется строительство дополнительных интерконнекторов.
На сегодняшний день самые большие технические возможности для импорта у Украины с Венгрией. Но решающую роль в реальном его увеличении играет не отдельная страна, а Еврокомиссия и европейская сеть системных операторов ENTSO-e. Политические вопросы в этом контексте с ЕК уже решены. Дело за ENTSO-e, который должен дать техническое разрешение. Именно сейчас с европейским оператором и идет обсуждение всех деталей для увеличения импорта.
В Европе пристально изучают все возможные риски в случае расширения связи с Украиной, которая после присоединения к европейской энергосистеме оказалась фактически на восточном ее фланге. Украина довольно крупный объект потребления энергии, и в случае каких-то колебаний и сбоев они могут пойти волной по другим странам Европы вплоть до Испании и Португалии. И именно сейчас в ENTSO-e рассчитывают и анализируют все возможные сбои, определяя схемы действий на случай непредвиденных ситуаций.
Собеседники издания, знакомые с процессом переговоров, говорят, что есть вероятность позитивного решения вопроса об увеличении импорта уже в ближайшие несколько месяцев. Возможно, лимит будет больше ожидаемого объема.
На днях премьер Польши Дональд Туск заявил о готовности производить электроэнергию специально для Украины на объектах угольной генерации. Правда, он хочет, чтобы для этого Еврокомиссия отменила налог на выбросы СО2.
"Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы. А электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украину", - сказал Туск.
Как выяснило РБК-Украина, производство электроэнергии специально для Украины - инициатива Польши. Киев к Варшаве с такой просьбой не обращался. Реализация такой идеи, безусловно, поможет Украине, но объем дополнительной энергии будет достаточно небольшой. Она будет идти в рамках лимита, который пока составляет 1,7 ГВт и уже используется, но не в полном объеме. "Они предлагают, по факту, предоставлять нам аварийную помощь - все, что мы в пределах 1,7 ГВт не выбрали в качестве импорта. Плюс, потенциально, согласно правилам ENTSO-E, мы сможем получить именно в качестве аварийной помощи еще 250 МВт. И чтобы им (Польше – ред.) разрешили при этом не платить экологические налоги на угольную генерацию и оплатили деньгами ЕС электроэнергию. А это очень интересная и полезная для нас – особенно зимой – история", - сказал Харченко в комментарии изданию.
Но предложение Туска чрезвычайно выгодно именно Польше. Во-первых, Еврокомиссия должна будет отменить налог на выбросы СО2. Во-вторых, дополнительный заказ получат польские шахтеры и энергетики, а Польша сможет увеличить использование угля, который из-за теплой зимы имеется в профиците.
"В Польше превалирует угольная генерация и они хотят, чтобы станции работали. Это зарплата и энергетикам, и шахтерам. И фактически это непрямая финансовая поддержка Евросоюзом угольной генерации. Мало того, что они будут превышать квоту (по выбросам – ред.), в их парадигме ЕС выкупает и передает нам эту электроэнергию", - сказал собеседник издания, детально знакомый с инициативой Варшавы. Но это не единственное предложение от Польши.
Еще один вариант - увеличение почти в два раза мощностей линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС, по которой на сегодняшний день можно пропускать 800 МВт электроэнергии. Такое предложение более перспективное, но для реализации этого проекта понадобится больше времени, поскольку необходимо выполнить дополнительные строительные работы. С другой стороны, это позволит сразу добавить около 800 МВт к лимиту.
А пока что, даже если увеличатся возможности импорта, спадет жара и вырастет объем дополнительной генерации, дефицит электроэнергии на зиму остается существенным. И максимум, что можно будет сделать, - по возможности максимально снизить такой дефицит и как можно больше сократить периоды отключений света.
При подготовке материала были использованы публичные заявления политиков, комментарии экспертов и источников издания, а также данные из открытых источников.