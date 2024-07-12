Отключения света зимой. Спасет ли украинцев импорт электроэнергии из Европы

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Украине придется жить еще несколько недель в условиях достаточно жестких ограничений электроснабжения. Основные причины - жара, лимиты импорта, ремонты в системе генерации и слабая экономия электроэнергии.

Призыв власти "экономить свет" за счет отказа от использования кондиционеров не сработал. Источники РБК-Украина в правительстве говорят, что эффект от отказа от охладительной техники несущественный. Пока экономят за счет кондиционеров в основном в структурах власти. "На совещаниях в госструктурах сидишь как в бане, а приходишь в коммерческую компанию - все в порядке, кондиционеры работают", - сказал один из собеседников издания.

Но премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что ситуация с отключениями света может улучшиться уже в третьей декаде июля. "В двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными", - заявил Шмыгаль в начале текущей недели.

Пока максимальные отключения бытовых потребителей от электроэнергии могут составлять от 12 до 16 часов в сутки. Это в случае если отключаются четыре очереди потребителей. Кстати, 5 очередей одновременно пока не отключали ни разу. Если такое произойдет, то подача электроэнергии сократится до 4 часов в сутки. Ну а если отключить придется 6 очередей, то практически все бытовые потребители останутся без света.

Отключение трех очередей, по информации Укрэнерго, означает вероятность отсутствия света до 12 часов; отключение двух очередей - до 8 часов; одной очереди - до 4 часов в сутки.

В начале осени отключений может не быть

К концу июля действительно будут завершены основные ремонты на объектах генерации и дефицит электроэнергии уменьшится. А уже в сентябре жара спадет и отключения, возможно, вообще перестанут применять, говорит директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Но такой период продлится максимум месяц-два – в ноябре без отключений не обойтись. Так считают и эксперты, и представители правительства, и крупных украинских энергокомпаний, с которыми общалось РБК-Украина.

К концу осени ситуация снова осложнится, даже если оправдаются все ожидания по восстановлению разрушенных ТЭС и установке распределенной генерации.

РБК-Украина уже писало о перспективе восстановления энергосистемы до конца года. Ситуацию может улучшить запуск поврежденных объектов, установка новых газотурбинных и газопоршневых электростанций и увеличение импорта электроэнергии.

Восстановительные работы на ТЭС продолжаются, но деталей о том, какой объем генерации можно будет вернуть к зиме, пока нет. Эксперты не меняют свой прогноз – даже по оптимистическому сценарию это будет не больше 2 ГВт, тогда как из-за обстрелов потеряно более 9 ГВт.

Осмотр линий электропередач в Украине (фото: Getty Images)

По распределенной генерации прогнозы тоже пока остаются прежними - 1ГВт новых мощностей уже до конца года. Собеседники, непосредственно ведущие переговоры относительно приобретения соответствующей техники, говорят, что это вполне реальный план, и на данном этапе переговоры подтверждают возможность его реализации. Однако есть риски. "Главное, чтобы достигнутые договоренности не сорвались по каким-то причинам", - сказал собеседник.

Увеличение импорта электроэнергии: почему процесс буксует

Еще один источник, позволяющий увеличить объем электроэнергии, - импорт из стран ЕС. В декабре 2023 года лимит импорта вырос до 1,7 ГВт с 1,2 ГВт. Сейчас Украина хочет увеличить его еще минимум до 2,2 ГВт. Действующее ограничение обусловлено техническими возможностями - грубо говоря, наличием линий передач энергии украинской стороне.

Увеличение до 2,2 ГВт и даже немного больше сейчас технически возможно - линий передач для этого достаточно. А вот для большего импорта уже потребуется строительство дополнительных интерконнекторов.

На сегодняшний день самые большие технические возможности для импорта у Украины с Венгрией. Но решающую роль в реальном его увеличении играет не отдельная страна, а Еврокомиссия и европейская сеть системных операторов ENTSO-e. Политические вопросы в этом контексте с ЕК уже решены. Дело за ENTSO-e, который должен дать техническое разрешение. Именно сейчас с европейским оператором и идет обсуждение всех деталей для увеличения импорта.

В Европе пристально изучают все возможные риски в случае расширения связи с Украиной, которая после присоединения к европейской энергосистеме оказалась фактически на восточном ее фланге. Украина довольно крупный объект потребления энергии, и в случае каких-то колебаний и сбоев они могут пойти волной по другим странам Европы вплоть до Испании и Португалии. И именно сейчас в ENTSO-e рассчитывают и анализируют все возможные сбои, определяя схемы действий на случай непредвиденных ситуаций.

Собеседники издания, знакомые с процессом переговоров, говорят, что есть вероятность позитивного решения вопроса об увеличении импорта уже в ближайшие несколько месяцев. Возможно, лимит будет больше ожидаемого объема.

Предложение Туска по электроснабжению Украины

На днях премьер Польши Дональд Туск заявил о готовности производить электроэнергию специально для Украины на объектах угольной генерации. Правда, он хочет, чтобы для этого Еврокомиссия отменила налог на выбросы СО2.

Польша готова производить электроэнергию для Украины (фото: Getty Images)

"Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас много, чтобы не платить за его сжигание, то есть за выбросы. А электроэнергию, произведенную польскими электростанциями из польского угля за европейские деньги, через имеющийся энергомост направлять в Украину", - сказал Туск.

Как выяснило РБК-Украина, производство электроэнергии специально для Украины - инициатива Польши. Киев к Варшаве с такой просьбой не обращался. Реализация такой идеи, безусловно, поможет Украине, но объем дополнительной энергии будет достаточно небольшой. Она будет идти в рамках лимита, который пока составляет 1,7 ГВт и уже используется, но не в полном объеме. "Они предлагают, по факту, предоставлять нам аварийную помощь - все, что мы в пределах 1,7 ГВт не выбрали в качестве импорта. Плюс, потенциально, согласно правилам ENTSO-E, мы сможем получить именно в качестве аварийной помощи еще 250 МВт. И чтобы им (Польше – ред.) разрешили при этом не платить экологические налоги на угольную генерацию и оплатили деньгами ЕС электроэнергию. А это очень интересная и полезная для нас – особенно зимой – история", - сказал Харченко в комментарии изданию.

Но предложение Туска чрезвычайно выгодно именно Польше. Во-первых, Еврокомиссия должна будет отменить налог на выбросы СО2. Во-вторых, дополнительный заказ получат польские шахтеры и энергетики, а Польша сможет увеличить использование угля, который из-за теплой зимы имеется в профиците.

"В Польше превалирует угольная генерация и они хотят, чтобы станции работали. Это зарплата и энергетикам, и шахтерам. И фактически это непрямая финансовая поддержка Евросоюзом угольной генерации. Мало того, что они будут превышать квоту (по выбросам – ред.), в их парадигме ЕС выкупает и передает нам эту электроэнергию", - сказал собеседник издания, детально знакомый с инициативой Варшавы. Но это не единственное предложение от Польши.

Еще один вариант - увеличение почти в два раза мощностей линии электропередачи Жешув (Польша) - Хмельницкая АЭС, по которой на сегодняшний день можно пропускать 800 МВт электроэнергии. Такое предложение более перспективное, но для реализации этого проекта понадобится больше времени, поскольку необходимо выполнить дополнительные строительные работы. С другой стороны, это позволит сразу добавить около 800 МВт к лимиту.

А пока что, даже если увеличатся возможности импорта, спадет жара и вырастет объем дополнительной генерации, дефицит электроэнергии на зиму остается существенным. И максимум, что можно будет сделать, - по возможности максимально снизить такой дефицит и как можно больше сократить периоды отключений света.

При подготовке материала были использованы публичные заявления политиков, комментарии экспертов и источников издания, а также данные из открытых источников.