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Імпорт струму з Росії і Білорусі призвів до мільярдного боргу перед шахтарями, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Україна витратила на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі 1 млрд грн. Це призвело до виникнення мільярдного боргу по заробітній платі перед шахтарями держшахт.

Про це заявила народний депутат Вікторія Гриб в ефірі "Україна 24".

"1 млрд грн вже пішов з енергосистеми України до бюджетів Білорусі і Росії. Сьогодні ми розглядали питання шахтарів, вугільної галузі. Люди не отримують заробітну плату, вже заборгованість перед шахтарями державними шахтами складає понад 1 млрд грн. Це люди не отримують заробітні плати", - зазначила Гриб.

Нардеп наголосила, що парламент планує розглянути заборону на імпорт струму з Росії і Білорусі тільки після 18 травня, що може призвести до відтоку з енергосистеми мільйонів гривень.

"І ще не зрозуміло скільки піде. Можливо не мільярд, трошки менше, але ж ми розуміємо наскільки ті кошти зараз необхідні нашій енергетичній системі", - додала Гриб.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

18 березня про необхідність обмеження імпорту заявив президент Володимир Зеленський, а на наступний день припинити імпорт пообіцяв в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

9 квітня комітет Верховної ради з питань енергетики схвалив поправку про заборону імпорту струму з Росії і Білорусі.

Основним імпортером з Білорусі виступає компанія "Дніпросталь-Енерго" олігарха Віктора Пінчука.

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Новини України электроэнергия из РФшахтерыимпорт
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