Україна витратила на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі 1 млрд грн. Це призвело до виникнення мільярдного боргу по заробітній платі перед шахтарями держшахт.

"1 млрд грн вже пішов з енергосистеми України до бюджетів Білорусі і Росії. Сьогодні ми розглядали питання шахтарів, вугільної галузі. Люди не отримують заробітну плату, вже заборгованість перед шахтарями державними шахтами складає понад 1 млрд грн. Це люди не отримують заробітні плати", - зазначила Гриб.

Нардеп наголосила, що парламент планує розглянути заборону на імпорт струму з Росії і Білорусі тільки після 18 травня, що може призвести до відтоку з енергосистеми мільйонів гривень.

"І ще не зрозуміло скільки піде. Можливо не мільярд, трошки менше, але ж ми розуміємо наскільки ті кошти зараз необхідні нашій енергетичній системі", - додала Гриб.