Імпорт струму з БілАЕС не йде на користь відносинам України з НАТО, - дипломат
Рішення України імпортувати електричну енергію з Білоруської АЕС загрожує партнерським відносинам з країнами-членами НАТО.
Про це заявив дипломат, колишній віце-прем’єр і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі "Україна 24".
"Тут однозначно це не в "плюс" і треба розбиратися в цьому. Це питання і політичне, і економічне і його треба терміново вирішувати", - заявив дипломат.
Він наголосив, що на імпорт струму в умовах профіциту власних генеруючих потужностей виглядає як мінімум нелогічним.
"Однозначно, мені здається, в ситуації, коли у нас є власні атомні електростанції, краще їх більш активно використовувати, аніж закуповувати в Білорусії чи будь-де", - додав Грищенко.
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії та Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.
Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.
Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.