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Імпорт струму з БілАЕС не йде на користь відносинам України з НАТО, - дипломат

Новость на русском → Київ, Середа 31 березня 2021 11:34
Імпорт струму з БілАЕС не йде на користь відносинам України з НАТО, - дипломат Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рішення України імпортувати електричну енергію з Білоруської АЕС загрожує партнерським відносинам з країнами-членами НАТО.

Про це заявив дипломат, колишній віце-прем’єр і міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі "Україна 24".

"Тут однозначно це не в "плюс" і треба розбиратися в цьому. Це питання і політичне, і економічне і його треба терміново вирішувати", - заявив дипломат.

Він наголосив, що на імпорт струму в умовах профіциту власних генеруючих потужностей виглядає як мінімум нелогічним.

"Однозначно, мені здається, в ситуації, коли у нас є власні атомні електростанції, краще їх більш активно використовувати, аніж закуповувати в Білорусії чи будь-де", - додав Грищенко.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії та Білорусі і дав відповідне доручення уряду. Згодом Міністерство енергетики пообіцяло припинити імпорт.

Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

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