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Імпорт російського струму - чистий колабораціонізм, - нардеп

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 14:56
Імпорт російського струму - чистий колабораціонізм, - нардеп Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі виглядає як чистий колабораціонізм. Це пряме фінансування збройної агресії проти України.

Про це заявив народний депутат Микола Княжицький в ефірі телеканалу "Прямий".

"От зараз ми купуємо електроенергію (у Росії, - ред.). Звичайно, це чистий колабораціонізм. Тому що одні воюють на фронті, а інші торгують з тим, хто вбиває чиїхось дітей, наших же співгромадян, на фронті", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Білорусі в січні, а напряму з Росії - в лютому 2021. З початку року було імпортовано близько 550 млн кВт годин на суму 800 млн грн.

Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії й Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука.

Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

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