Импорт российской нефти в Индию в декабре упадет до самого низкого уровня за три года, - Reuters

Покупатели российской нефти должны были до 21 ноября прекратить сотрудничество с двумя нефтяными гигантами РФ - "Роснефть" и "Лукойл".

Кроме того, Евросоюз после 21 января начнет отказываться от топлива с НПЗ, которые обрабатывали российскую нефть в течение 60 дней с момента выдачи коносамента.

Издание со ссылкой на источник пишет, что банковский контроль после последних санкций США заставил государственные НПЗ Индии быть "чрезвычайно осторожными". По его словам, в декабре Индия, вероятно, будет получать от 600 000 до 650 000 баррелей российской нефти в день.

Согласно предварительным данным Kpler, в этом месяце Индия должна получить 1,87 млн баррелей российской нефти в сутки. В октябре она импортировала 1,65 млн баррелей российской нефти в сутки, что на 2% превышает сентябрьские показатели.

"Ожидается, что в ноябре российские поставки будут высокими, поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы пытались восполнить запасы до вступления в силу санкций США", - сообщил источник в торговой отрасли.