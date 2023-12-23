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Импорт электроэнергии по ПСО затормозит развитие и восстановление энергетики Украины, - юрист

Суббота 23 декабря 2023 17:46
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Импорт электроэнергии по ПСО затормозит развитие и восстановление энергетики Украины, - юрист Фото: импорт электроэнергии по ПСО затормозит развитие и восстановление энергетики Украины (Витадий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

При наложении на компанию "Укрэнерго" спецобязанностей по импорту электроэнергии (ПСО) компания будет увеличивать многомиллиардные долги, а развитие и восстановление энергосистемы в условиях войны значительно замедлится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца.

По его словам, погодные условия в декабре достаточно спокойны, поэтому сейчас у страны меньше проблем с импортом электроэнергии и аварийным импортом со стороны "Укрэнерго".

"Однако в зиму мы должны были входить не так, чтобы надеяться на погоду. НКРЭКУ должна была создать предпосылки для стабильного и постоянного импорта электроэнергии зимой. Идет до окончания первый месяц зимы и вижу большой интерес Комиссии наложить ПСО на плечи нашего энергетического "атланта" - " "Укрэнерго", чтобы оно обеспечивало еще и импорт электроэнергии", - сказал Трофимец.

По его словам, у компании "Укрэнерго" в тарифе на передачу деньги на импорт электроэнергии не предусмотрены.

"Укрэнерго", которое и без того в многомиллиардных долгах, будет накапливать их еще больше с геометрической прогрессией. Ну и смысла развивать и даже восстанавливать собственную энергетику в таких условиях ручного управления и ограничения рыночных условий становится все меньше", - добавил адвокат.

Он отметил, что при таких обстоятельствах зеленый энергетический хаб будет, но точно не в Украине, а какому-то соседнему европейскому государству.

"Ведь там есть настоящий рынок электроэнергии с регуляторным полем, которое не меняется ежемесячно, поддержка собственной генерации, а также гораздо более дешевые кредиты и отсутствие войны. А еще нет схематозов", - подчеркнул Трофимец.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный заявил, что импортная ПСО приведет к банкротству системного оператора "Укрэнерго" и деградации энергосистемы.

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